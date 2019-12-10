В Орловском музыкальном колледже открылись «Рождественские вечера» В преддверии Нового года в учебном заведении проходит серия концертов. Этой традиции уже 21 год.





«Рождественские вечера» это большой музыкальный отчет всех отделений и возможность проверить свое мастерство и артистизм на публике. Билетов на эти концерты, кстати, почти не осталось.



Гостей зимнего фестиваля ждет много новшеств и сюрпризов. Тем более, что в этом году колледж стал участником национального проекта «Культура» и стал обладателем новых инструментов, звукового и светового оборудования. Все, что приобретено, можно было увидеть уже на открытии «Рождественских вечеров». Первыми звучание и возможности новых инструментов продемонстрировали студенты и преподаватели народного отделения. В программе концерта выступление оркестра русских народных инструментов - недавно он стал лауреатом Международного фестиваля-конкурса, а также - лучших солистов и ансамблей.



В программе концерта прозвучали произведения композитора и преподавателя Евгения Дербенко. Это только первая встреча из девяти обещанных зрителю, и каждая будет отмечена чем-то необычным, но все сюрпризы, которые ждут любителей музыки, пока держатся в секрете.



Участников и зрителей с открытием цикла «Рождественских вечеров» поздравили директор колледжа и представители управления культуры и архивного дела.





Эва Стасюлевич

10 декабря 2019 года



