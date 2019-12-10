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В Орловском музыкальном колледже открылись «Рождественские вечера»

В преддверии Нового года в учебном заведении проходит серия концертов. Этой традиции уже 21 год.


«Рождественские вечера» это большой музыкальный отчет всех отделений и возможность проверить свое мастерство и артистизм на публике. Билетов на эти концерты, кстати, почти не осталось.

Гостей зимнего фестиваля ждет много новшеств и сюрпризов. Тем более, что в этом году колледж стал участником национального проекта «Культура» и стал обладателем новых инструментов, звукового и светового оборудования. Все, что приобретено, можно было увидеть уже на открытии «Рождественских вечеров». Первыми звучание и возможности новых инструментов продемонстрировали студенты и преподаватели народного отделения. В программе концерта выступление оркестра русских народных инструментов - недавно он стал лауреатом Международного фестиваля-конкурса, а также - лучших солистов и ансамблей.

В программе концерта прозвучали произведения композитора и преподавателя Евгения Дербенко. Это только первая встреча из девяти обещанных зрителю, и каждая будет отмечена чем-то необычным, но все сюрпризы, которые ждут любителей музыки, пока держатся в секрете.

Участников и зрителей с открытием цикла «Рождественских вечеров» поздравили директор колледжа и представители управления культуры и архивного дела.


Эва Стасюлевич
10 декабря 2019 года
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