Орловский областной центр народного творчества отметил 80-летие Праздничный концерт состоялся в Орловском академическом театре имени Тургенева.





На чем только не играли на сцене драмтеатра в юбилейный вечер! И на гармони, и на рожке, и на ложках, на пиле и даже глиняном горшке. Музыкальные подарки своим коллегам привезли липчане, белгородцы, туляки, куряне, гости из Анапы и Луганска. Города России объединяет очень многое, и в том числе - любимая всеми русская народная песня, которая по признанию самих артистов, для них глоток свежего воздуха. Лучшие любительские коллективы от души поздравили орловцев с 80-летием Центра народного творчества. Зрителей приветствовали не только артисты, но и орловские поэты и писатели, которые всегда очень бережно относились к фольклору, и не раз подчеркивали в своих произведениях значимость исконной народной культуры, которую сегодня так же трепетно хранят сотрудники Областного центра народного творчества.



Елена Федотенкова, художественный руководитель Орловского областного центра народного творчества: «У нас занимаются более 17 коллективов разной художественной направленности - есть и хореографические, и инструментальные коллективы. В наших стенах занимается русский народный хор имени Крепких, который известен не только на территории Орловской области, но и за ее пределами». В центре занимаются люди самых разных возрастов - от малышей до пенсионеров. Каждому находится дело по душе и знаниям. А все вместе они выполняют очень важную миссию носителей русской культуры.



Александра Семёнова, певица, заслуженный работник культуры России: «Орловский край имеет глубочайшие корни не только в литературном наследии, но и в музыкальном, и в традиционной культуре, и все это объединяет Центр народного творчества».

Поздравить Центр народного творчества с юбилеем приехала и председатель российского комитета по сохранению нематериального культурного наследия при комиссии по делам ЮНЕСКО Тамара Пуртова.



Тамара Пуртова, директор государственного Российского Дома народного творчества им. Поленова г. Москва: «Хочется сказать слова благодарности губернатору и правительству области за то, что в последние годы мы чувствуем понимание того, что народную культуру надо поддерживать, что это главное для провинции российской, это главный доступ к культурным ценностям, это главное средство воспитания гражданственности, патриотизма, нравственности, любви к своей родине, к своему отчему краю».

Все подарки в день юбилея были музыкальными и очень душевными. Болховский ансамбль народной песни «Любавушка» свою недавнюю победу на конкурсе в Санкт-Петербурге посвятил 80-летию Центра.



Алла Комарова, солистка ансамбля «Любавушка»: «Это подарок всем сотрудникам Центра - мы завоевали Гран-при на Международном фестивале православной современной песни».

Приветственные слова и поздравления от имени губернатора области всему коллективу Центра народного творчества во главе с его директором Лидией Митрохиной сказал первый заместитель губернатора и председателя орловской области Вадим Соколов. Сотрудникам вручили благодарности и от областного совета народных депутатов. Праздничные мероприятия по поводу большой юбилейной даты продолжатся до конца декабря на разных городских площадках.





Эва Стасюлевич

10 декабря 2019 года



