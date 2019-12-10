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Из-за нехватки кадров один из домов-интернатов Орловской области может закрыться

Вопрос сегодня разбирали депутаты облсовета на выездном заседании комитета по здравоохранению.


Под угрозой находится соцучреждение в селе Нижний Жерновец Верховского района. Сегодня в доме-интернате проживают восемь человек. Пятерым нужен постоянный медицинский уход. Их, в случае закрытия интерната, предлагается разместить в аналогичных учреждениях других районов. В самом Нижне-Жерновском доме-интернате открыты 18 ставок.

Как сообщил председатель Нижне-Жерновского сельского Совета народных депутатов Верховского района Арбий Моткуев, с нового года меняются профстандарты, и в подобных учреждениях должны работать сотрудники с высшим профильным образованием.

Александр Востриков, замруководителя департамента социальной защиты Орловской области: «Существует проблема нехватки обслуживающего персонала. В дом-интернат требуется директор, заместитель директора, специалист по социальной работе, специалист по кадрам, культ-организатор, уборщик служебных помещений, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, официант, рабочий по благоустройству, рабочий по комплексному обслуживанию зданий, библиотекарь. В настоящее время в учреждении работает 18 человек, шесть из которых пенсионеры, четверо - предпенсионного возраста».

Между тем за последние 3 года число мест в интернатных учреждениях области сократилось почти на полтысячи. В детских учреждениях - на 54. При этом в планах до 2024 года во всех аналогичных учреждениях ещё на сотню мест станет меньше.

Правда, параллельно с этим развивается уход на дому - число людей, получающих его, за последние три года выросло больше чем на тысячу.

Что касается дальнейшей судьбы Нижне-Жерновского дома-интерната, депутатам ещё предстоит разобраться в ситуации. Они обещали обратиться в департамент соцзащиты с просьбой рассмотреть варианты сохранения учреждения.

Анатолий Крючков, председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и связям с общественными объединениями Орловского областного совета народных депутатов: «Закрытие или реорганизация таких учреждений должно проводиться после выполнения двух условий. Первое - это сход граждан, и второе - создание комиссии, которая изучает последствия данной реорганизации».



Антон Киселёв
10 декабря 2019 года
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