Из-за нехватки кадров один из домов-интернатов Орловской области может закрыться Вопрос сегодня разбирали депутаты облсовета на выездном заседании комитета по здравоохранению.





Под угрозой находится соцучреждение в селе Нижний Жерновец Верховского района. Сегодня в доме-интернате проживают восемь человек. Пятерым нужен постоянный медицинский уход. Их, в случае закрытия интерната, предлагается разместить в аналогичных учреждениях других районов. В самом Нижне-Жерновском доме-интернате открыты 18 ставок.



Как сообщил председатель Нижне-Жерновского сельского Совета народных депутатов Верховского района Арбий Моткуев, с нового года меняются профстандарты, и в подобных учреждениях должны работать сотрудники с высшим профильным образованием.



Александр Востриков, замруководителя департамента социальной защиты Орловской области: «Существует проблема нехватки обслуживающего персонала. В дом-интернат требуется директор, заместитель директора, специалист по социальной работе, специалист по кадрам, культ-организатор, уборщик служебных помещений, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, официант, рабочий по благоустройству, рабочий по комплексному обслуживанию зданий, библиотекарь. В настоящее время в учреждении работает 18 человек, шесть из которых пенсионеры, четверо - предпенсионного возраста».

Между тем за последние 3 года число мест в интернатных учреждениях области сократилось почти на полтысячи. В детских учреждениях - на 54. При этом в планах до 2024 года во всех аналогичных учреждениях ещё на сотню мест станет меньше.



Правда, параллельно с этим развивается уход на дому - число людей, получающих его, за последние три года выросло больше чем на тысячу.



Что касается дальнейшей судьбы Нижне-Жерновского дома-интерната, депутатам ещё предстоит разобраться в ситуации. Они обещали обратиться в департамент соцзащиты с просьбой рассмотреть варианты сохранения учреждения.



Анатолий Крючков, председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и связям с общественными объединениями Орловского областного совета народных депутатов: «Закрытие или реорганизация таких учреждений должно проводиться после выполнения двух условий. Первое - это сход граждан, и второе - создание комиссии, которая изучает последствия данной реорганизации».





Антон Киселёв

10 декабря 2019 года



