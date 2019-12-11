Сегодня выдающимся орловцам вручат государственные награды

За заслуги в области культуры и искусства, здравоохранения и образования, науки и общественной деятельности наших земляков отметят правительственными благодарностями и грамотами, медалями и орденами разных степеней. Торжественная церемония состоится в областной администрации.





Мария Семак

11 декабря 2019 года



