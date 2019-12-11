Орловские школы, поликлиники и социальные центры получат новые автобусы и автомобили Ключи от транспорта вручат сегодня.





50 школьных автобусов российского производства отправятся в 23 муниципальных образования. В первую очередь заменят транспорт, который возит учеников уже 10 лет и дольше. Два автомобиля предназначены для перевозки людей с ограниченными возможностями. Их получат социальные центры Орловского и Мценского районов.



Так же пополнится автопарк скорой медицинской помощи и НКМЦ им. Круглой.





Мария Семак

11 декабря 2019 года



