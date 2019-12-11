Выбирайте пути объезда В связи с мероприятием, которое пройдет на ул. Салтыкова Щедрина в Орле, временно перекроют движение транспорта и запретят парковку.





Ограничения продлятся всего несколько часов. Водителям рекомендуют выбирать другой маршрут. Проезд по улице откроют в три часа. Тогда же вновь разрешат стоянку.





Мария Семак

11 декабря 2019 года



