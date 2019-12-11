Баскетболистки ОрелГУ встретились на своем поле с «Черными медведицами» из Санкт-Петербурга Игры прошли в рамках регулярного сезона студенческой суперлиги.





В первом матче орловчанки взяли верх в овертайме над одной из лучших команд Чемпионата 74:73. Вторая встреча началась с равных возможностей, однако в середине игры получила травму одна из лидеров команды – Виктория Борзенкова и не смогла продолжить выступать за команду. Итог встречи – поражение со счетом 58:69.



Следующие матчи наша команда проведет на выезде в Краснодаре, 20 и 21 декабря.





Анастасия Дорохова

11 декабря 2019 года



