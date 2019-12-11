среда 11.12.2019 11:12:59 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Где купить ёлку в Орле?

Сайт городской администрации опубликовал список адресов ёлочных базаров.


Купить живую ель или сосну жители Орла смогут по следующим адресам:

1. ул. Тургенева, в районе дома №41;
2. ул. Октябрьская, в районе дома №57;
3. пер. Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина);
4. ул. Пушкина, в районе дома №20;
5. пл. Комсомольская, в районе дома №77;
6. ул. Комсомольская, в районе дома №78б (напротив);
7. ул. Комсомольская, в районе дома №196;
8. ул. Комсомольская, в районе дома №242;
9. ул. Комсомольская, в районе дома №356;
10. ул. Комсомольская, в районе дома №384;
11. ул. Блынского, в районе дома №2;
12. ул. Металлургов, в районе памятника «Металлург»;
13. ул. Раздольная, в районе дома №86;
14. площадь им. Г.К. Жукова;
15. ул. 8 Марта, в районе дома №19;
16. ул. Октябрьская, в районе дома №120.

Елочные базары могут начать работу с 15 декабря. Однако опыт показывает, что живые ели и сосны покупают после 20 декабря, поэтому большинство точек откроются с 21 декабря.

Орловцы смогут приобрести ели и сосны из Калужской, Пензенской и Брянской областей, Пермского края, сообщает сайт городской администрации.


Орловское Информбюро
11 декабря 2019 года
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.