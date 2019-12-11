Где купить ёлку в Орле? Сайт городской администрации опубликовал список адресов ёлочных базаров.





Купить живую ель или сосну жители Орла смогут по следующим адресам:



1. ул. Тургенева, в районе дома №41;

2. ул. Октябрьская, в районе дома №57;

3. пер. Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина);

4. ул. Пушкина, в районе дома №20;

5. пл. Комсомольская, в районе дома №77;

6. ул. Комсомольская, в районе дома №78б (напротив);

7. ул. Комсомольская, в районе дома №196;

8. ул. Комсомольская, в районе дома №242;

9. ул. Комсомольская, в районе дома №356;

10. ул. Комсомольская, в районе дома №384;

11. ул. Блынского, в районе дома №2;

12. ул. Металлургов, в районе памятника «Металлург»;

13. ул. Раздольная, в районе дома №86;

14. площадь им. Г.К. Жукова;

15. ул. 8 Марта, в районе дома №19;

16. ул. Октябрьская, в районе дома №120.



Елочные базары могут начать работу с 15 декабря. Однако опыт показывает, что живые ели и сосны покупают после 20 декабря, поэтому большинство точек откроются с 21 декабря.



Орловцы смогут приобрести ели и сосны из Калужской, Пензенской и Брянской областей, Пермского края, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

11 декабря 2019 года



