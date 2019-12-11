|
|
|
Где купить ёлку в Орле?Сайт городской администрации опубликовал список адресов ёлочных базаров.
Купить живую ель или сосну жители Орла смогут по следующим адресам:
1. ул. Тургенева, в районе дома №41;
2. ул. Октябрьская, в районе дома №57;
3. пер. Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина);
4. ул. Пушкина, в районе дома №20;
5. пл. Комсомольская, в районе дома №77;
6. ул. Комсомольская, в районе дома №78б (напротив);
7. ул. Комсомольская, в районе дома №196;
8. ул. Комсомольская, в районе дома №242;
9. ул. Комсомольская, в районе дома №356;
10. ул. Комсомольская, в районе дома №384;
11. ул. Блынского, в районе дома №2;
12. ул. Металлургов, в районе памятника «Металлург»;
13. ул. Раздольная, в районе дома №86;
14. площадь им. Г.К. Жукова;
15. ул. 8 Марта, в районе дома №19;
16. ул. Октябрьская, в районе дома №120.
Елочные базары могут начать работу с 15 декабря. Однако опыт показывает, что живые ели и сосны покупают после 20 декабря, поэтому большинство точек откроются с 21 декабря.
Орловцы смогут приобрести ели и сосны из Калужской, Пензенской и Брянской областей, Пермского края, сообщает сайт городской администрации.
Орловское Информбюро
11 декабря 2019 года