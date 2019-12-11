Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Дом-интернат в селе Нижний Жерновец - на грани закрытия. Официальной причиной назвали - кадровый голод.



- Долговая арифметика для взрослых. Орлу дали 106 млн. рублей. Они пойдут на коммуналку и еду. Такое решение депутаты Горсовета приняли единогласно за 11 минут.



- Ген народа-победителя. Государство и церковь ставят одну общую цель. В Орле завершились Рождественские чтения.



- Слонов заменили на волка и зайца. Зеркальные фигуры появились в Горпарке.



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Вести-Орёл

10 декабря 2019 года



