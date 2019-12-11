В центре Орла наехали на подростка ДТП произошло 10 декабря в восемь часов утра.





65-летний водитель, управляя автомобилем «Митсубиси», следовал по ул. Революции и в районе дома №29 по ул. Московской, при повороте направо, допустил наезд на 14-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу.



В результате ДТП подросток получил телесные повреждения, в 12:40 он обратился за медицинской помощью в НКМЦ им. З.И. Круглой, после осмотра отпущен.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 18 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получил телесные повреждения, среди них 1 несовершеннолетний.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области









Орловское Информбюро

11 декабря 2019 года



