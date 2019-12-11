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Пешеход нарушил ПДД и попал под колеса авто

ДТП произошло в Орле вечером 10 декабря у дома № 50А по ул. Горького.


Пешеход переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора и попал под автомобиль «Фольксваген Поло»

При ДТП пешеход получил телесные повреждения, был доставлен в больницу им. Семашко, не госпитализировал. По предварительным данным у пешехода установлены признаки алкогольного опьянения.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 18 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получил телесные повреждения, среди них 1 несовершеннолетний.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области




Орловское Информбюро
11 декабря 2019 года
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