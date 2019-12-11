В Орле сбили пешехода на зебре ДТП произошло 10 декабря в 20:40.





Женщина-водитель, управляя «Фольксваген Гольф», следовала по Карачевскому шоссе и в районе дома №84 допустила наезд на 20-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в ООКБ, госпитализирована.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 18 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получил телесные повреждения, среди них 1 несовершеннолетний.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро

11 декабря 2019 года



