Орловская Семья Манько получила орден «Родительской славы» Они воспитывают 10 детей.





В 2013 году супруги Манько с детьми стали участниками городского проекта «Большая семья – крепкая Россия», а в 2015 году они стали победителями открытого областного фестиваля «Во! СемьЯ!». вручает выдающимся гражданам Орловщины государственные награды. Торжественная церемония проходит в областной администрации.



За заслуги в области культуры и искусства, здравоохранения и образования, науки и общественной деятельности наших земляков отметят правительственными благодарностями и грамотами, медалями и орденами разных степеней.





Анна Вайсергисер

11 декабря 2019 года



