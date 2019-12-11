Росреестр меняет правила Теперь ему нужно всего четыре дня, чтобы зарегистрировать права на любой объект недвижимости и поставить его на кадастровый учет. Практически 100% обращений происходит по бесконтактным технологиям, через МФЦ. Об этом говорили в Орле на итоговом заседании Общественного совета.





Кадастровую оценку в этот раз государство взяло под свой контроль. Ее определяло БТИ по утвержденной методике. Новая госцена была утверждена в отношении почти тысячи объектов недвижимости на территории Орловской области. В июле опубликовали промежуточные результаты. Несогласные могли оспорить их в комиссии при Росреестре. С первого января 2020 года этими вопросами будет заниматься уже исключительно БТИ.

Елена Калсынова, замруководителя Росреестра по Орловской области: «Важно, что правообладатели не будут нести дополнительных расходов. В проекте закона применен принцип - любое исправление в пользу правообладателя. Так, если в результате исправления ошибки стоимость уменьшилась, то такая стоимость будет применяться с даты внесения в ЕГРН ошибочной кадастровой стоимости, то есть с начала действия этой кадастровой стоимости. А если стоимость увеличилась, то она будет применяться со следующего года налогового периода».

Новая кадастровая стоимость вступит в силу с начала следующего года. Как отмечали участники Общественного совета, в целом оценка была проведена по большинству объектов недвижимости, особенно земель сельхозназначения, максимально корректно, по сравнению с оценкой 2014 года.

Николай Широков, председатель Орловского регионального общества оценщиков: «Сейчас кадастровая стоимость сбалансирована. Она отвечает как интересам собственников, так и интересам бюджета муниципальных образований».

Промышленным объектам повезло меньше. Критерии оценки оказались неоправданно завышенными.

Светлана Ковалёва, президент Орловской Торгово-промышленной палаты: «Сейчас стоит вопрос, что, может быть, правительство посмотрит на предпринимателей. Потому что, в целом, это вызовет коллапс. То есть, у некоторых предпринимателей до 30-40% повысилась стоимость имущества».

Хотя вопросы кадастровой оценки и не входят в компетенцию Росреестра, участники совета обсудили их вне повестки. Основной же тематикой заседания стали изменения в законодательстве регистрации прав на недвижимость и постановки на кадастровый учет. Особо остановились на долевом строительстве.

Надежда Кацура, руководитель Управления Росреестра по Орловской области: «Теперь средства дольщиков зачисляются на специальный банковский счет. Застройщики не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские средства».

Также руководитель управления рассказала о дополнительных средствах защиты от мошенников, которые теперь доступны сотрудникам ведомства при регистрации всех сделок с недвижимостью, особенно тех, что проводятся в электронной форме.





Оксана Гранн

11 декабря 2019 года



