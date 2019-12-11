Два ЧП в Мценском районе: сгорел нежилой дом и нашли снаряды времен Великой Отечественной войны

Вчера в 7:13 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании нежилого дома в деревне Гладкое Мценского района. В результате пожара дом сгорел полностью, кровля обрушилась. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



В 9:25 сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в Мценский район, где изъяли и уничтожили минометную мину калибра 82 мм, головную часть артиллерийского снаряда, одну авиабомбу SD-2.



Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали семь раз, из них пять выездов – на ликвидацию возгораний и два – на различные происшествия.

Фото ГУ МЧС по Орловской области









Орловское Информбюро

11 декабря 2019 года



