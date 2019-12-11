Педагог орловского детсада получила награду конкурса «Учитель здоровья России-2019» Финальный этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России -2019» прошел в Челябинске.





Педагог детского сада №17 города Орла Наталья Третьякова стала победителем в номинации «За высокую компетентность».





Юлия Опанасюк

11 декабря 2019 года



