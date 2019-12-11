Андрей Клычков предложил сделать 31 декабря официальным выходным днем Правда, такой «подарок» - только для женщин и только для тех, кто работает в органах исполнительной государственной власти.





Об этом решении губернатор Орловской области сообщил в соцсетях. И обусловил тем, что основная часть новогодних хлопот лежит на представительницах прекрасного пола.



Также глава региона обратился к представителям бизнеса с просьбой поддержать его инициативу. Напомним, сразу в нескольких регионах страны губернаторы сделали 31 декабря выходным днем. При этом суббота, 28 декабря, становится рабочей.





Надежда Невматулина

11 декабря 2019 года



