Сигарета стала причиной пожара в Орле Пострадавших нет.





11 декабря в 3:50 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома на улице Пятницкой в городе Орле. В результате пожара в двух коридорах прогорели потолочные перекрытия, термические повреждения получили обшивки стен. Помещение зала и жилые комнаты закопчены. В чердачном помещении имеются термические повреждения деревянной обрешетки кровли на площади десять квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при курении. Размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.



Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали семь раз, из них пять выездов – на ликвидацию возгораний и два – на различные происшествия.

Фото ГУ МЧС по Орловской области







Орловское Информбюро

11 декабря 2019 года



