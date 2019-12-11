«Тяжело осознавать, что они никогда не вернутся домой» В Орле отметили 25-ю годовщину начала Чеченской войны. 11 декабря 1994 года в памяти ветеранов локальных войн навсегда останется днём, ставшим началом тяжёлых испытаний для страны, которые принесли невосполнимые утраты для многих семей, в том числе орловских. В историю же эта дата вошла как годовщина начала Чеченской войны.





Ребят, не вернувшихся с Северного Кавказа, сегодня в Орле вспомнили на митинге памяти у памятника воинам-интернационалистам. Боевые действия Первой чеченской кампании длились больше полутора лет. Их участниками и участникам Второй чеченской кампании стали 10 тысяч наших земляков. Погибших - 101 человек.



Марина Дьяконова, председатель правления Орловской общественной организации членов семей погибших защитников Отечества: «Тяжело осознавать, что никогда не вернутся ребята домой. Мы гордимся нашими сыновьями, гордимся нашими ветеранами, которые прошли этот тяжёлый путь на Северном Кавказе. Хотим, чтобы наших сыновей помнили. Всегда помнили».

Андрей Титов, председатель региональной общественной организации ветеранов боевых действии: «Защита Отечества - это священный долг. Защищая Родину, они защищали свои дома, свои семьи. Вы же помните 1993-94 год, когда взрывались дома, когда были террористические акты. Это борьба с террором, борьба с внешним врагом, который развязал эту войну внутри нашей страны».





Антон Киселёв

11 декабря 2019 года



