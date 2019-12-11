Теплоизоляция труб на улице Полесской в Орле восстановлена Трубы, по которым тепло из котельной поступает в девятиэтажки, были оголены. На эту проблемы обратили внимание жители.





Мы рассказывали вам об этом в одном из выпусков региональных «Вестей». Жители сразу нескольких домов сообщили нам, что в их квартирах холодно. Виной всему, как установили общественники, теплоизоляция труб, которая пришла в негодность. К решению проблемы подключились активисты ОНФ.



Владимир Филонов, руководитель регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Мы обратились в администрацию города Орла, нам пообещали, что в течение недели этот вопрос сделают. Сегодня мы выехали на место, посмотрели, трубу почти доделали, осталось несколько там метров. Мы видим пример, когда общественники, власти и жители вместе нашли конструктивное, положительное решение».

Акция Общероссийского народного фронта «С теплом – труба» стартовала в 2016 году по всей стране. Активисты мониторят тепловые сети, выявляют повреждение изоляции теплотрасс и содействуют устранению нарушений.





Надежда Невматулина

11 декабря 2019 года



