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Теплоизоляция труб на улице Полесской в Орле восстановлена

Трубы, по которым тепло из котельной поступает в девятиэтажки, были оголены. На эту проблемы обратили внимание жители.


Мы рассказывали вам об этом в одном из выпусков региональных «Вестей». Жители сразу нескольких домов сообщили нам, что в их квартирах холодно. Виной всему, как установили общественники, теплоизоляция труб, которая пришла в негодность. К решению проблемы подключились активисты ОНФ.

Владимир Филонов, руководитель регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Мы обратились в администрацию города Орла, нам пообещали, что в течение недели этот вопрос сделают. Сегодня мы выехали на место, посмотрели, трубу почти доделали, осталось несколько там метров. Мы видим пример, когда общественники, власти и жители вместе нашли конструктивное, положительное решение».

Акция Общероссийского народного фронта «С теплом – труба» стартовала в 2016 году по всей стране. Активисты мониторят тепловые сети, выявляют повреждение изоляции теплотрасс и содействуют устранению нарушений.


Надежда Невматулина
11 декабря 2019 года
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