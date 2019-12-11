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Обустроят ли орловский парк Победы?

Полвека назад этот парк в Орле должен был стать не просто зеленым украшением города, а местом памяти всех павших в Великой Отечественной войне.


Увековечить память павших в годы Великой Отечественной войны, обустроив парк Победы, решили в Орле в 1957 году. Тогда на пустырь за стадионом Ленина высадился трудовой десант. Разметили и отсыпали щебнем аллеи, высадили деревья. Были планы установить памятник, даже гранитную плиту с надписью привезли. Но за ударными пятилетками, перестройками, рыночной экономикой идея как-то подзабылась. Сегодня парк больше напоминает заросшую лесополосу.

В последние годы о парке, правда, вспоминают регулярно, но дальше сбора мусора во время экологического двухмесячника дело не идет. Однако недавно в его жизни наметились реальные перспективы на возрождение.

Олег Минкин, первый заместитель главы администрации г. Орла: «Сегодня решается вопрос о финансировании разработки проектно-сметной документации на этот объект. Сегодня ведутся переговоры с Министерством строительства о выделении денежных средств именно на выполнение работ по благоустройству этого парка».

Пока речь идет о локальном благоустройстве, а именно центральной части. Привести в порядок всю зону отдыха не представляется возможным даже в перспективных планах. Территория парка ни много ни мало 35 гектаров. Но радует уже то, что намечены конкретные шаги.

75 лет Великой Победы над фашизмом - повод более чем значимый, чтобы сделать то, что задумали, но так и не закончили те, кто возрождал любимый город к новой счастливой жизни.


Оксана Гранн
11 декабря 2019 года
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