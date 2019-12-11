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Мансуровский парк - новая туристическая достопримечательность Орловщины

Расположен парк в Новодеревеньковском районе. Парк является популярным местом отдыха жителей района. Сейчас это историческое место благоустраивается благодаря частным инвестициям.


В Орловской области немало очень красивых, привлекательных для туристов мест. Одно из них – Мансуровский парк. Расположен он на берегу пруда - на стрелке рек Любовша и Перволачиновка. Парк был посажен в начале 19 века, и тогда в нём насчитывалось 50 видов деревьев и кустарников, Некоторые деревья сохранились до сих пор. На территории парка регулярно проходят районные туристические слеты, другие районные и областные мероприятия. Приезжают отдохнуть, насладиться красотой и покоем жители не только области, но и Москвы. Есть здесь даже свой водопад, которые многие считают целебным. Пруд уже приведен в порядок и ведется реконструкция парка.

Уже есть небольшая гостиница со всеми удобствами. Берега по периметру пруда укрепили доской из лиственницы. Есть пляж и беседка. В пруд выпустили мальков нескольких видов рыб. Так что скоро будет и рыбалка. В парке сделали дорожки, убрали высохшие деревья и начали сажать новые.

Все работы проводятся благодаря частным инвестициям, которые важны не только для производства, но и для развития инфраструктуры, сельского туризма.

Еще один важный момент для развития Мансуровского парка – это новая дорога, которая строится совсем рядом.


Владислав Кузнецов
11 декабря 2019 года
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