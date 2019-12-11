Центр Орла продолжает преображаться к праздникам На площади им. Ленина появилась карусель.





Ранее здесь же были установлены домики, где позднее развернётся торговля новогодней атрибутикой и подарками.





Анастасия Дорохова

11 декабря 2019 года



