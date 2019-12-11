«О доблестях, о подвигах, о славе...» В Орловском краеведческом музее открылась выставка, одна часть которой посвящена знаковым страницам военной истории и роли Орловщины и ее жителей в событиях Гражданской войны, а вторая - кавалерам ордена Святого Георгия.





Наиболее значимыми датами в этом году стали 250 лет со дня учреждения воинской награды ордена Святого Георгия и 100-летие Орловско-Кромского сражения, которое стало одним из решающих для победы Красной Армии в Гражданской войне. Представлены фотографии и документы, части обмундирования, погоны, знаки различия и военная форма Красной и Белой армий. Также можно увидеть портретную галерею выпускников Бахтина кадетского корпуса.



Алексей Тихомиров, старший научный сотрудник Орловского краеведческого музея: «Два выпускника Бахтина кадетского корпуса были летчиками, это была экзотическая военная специальность для начала XX века, тем не менее, двое орловцев заслужили высокую награду - орден Святого Георгия».

Среди известных орловцев орденом Святого Георгия были награждены Денис Давыдов и его брат, представители династии Каменских, генерал Ермолов и многие другие.





Эва Стасюлевич

11 декабря 2019 года



