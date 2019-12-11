Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Почему планы так и не воплотились в жизнь? И ждать ли парку Победы в Орле обновления? С этими вопросами мы обратились к властям.



- Трубы - в тепле. Уличное отопление - закончилось. Как общественникам удалось добиться решения вопроса?



- 25 лет назад началась чеченская кампания. Мы почтили память тех, кто не вернулся, и сказали спасибо героям мирного времени.



- Официальный выходной. Для кого 31 декабря в этом году станет нерабочим? Расскажем.



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Вести-Орёл

11 декабря 2019 года



