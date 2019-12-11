Орловцев приглашают проверить свои знания Конституции Акция запланирована на 12 декабря.





Акция проводится общественным движением «Гражданин» и является ежегодной.



Акция проводится в форме добровольного электронного теста для лиц старше 12 лет. Тест позволит оценить уровень правовой культуры и грамотности россиян. В прошлом году участниками тестирования стали более 33 тыс. школьников, учащихся сузов, представителей СМИ, членов общественных организаций, лидеров общественного мнения в 53 регионах нашей страны. Подробности на официальном сайте движения «Гражданин».





Анастасия Дорохова

11 декабря 2019 года



