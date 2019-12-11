На Орловщине поддержка молочного животноводства - в приоритете Вопросы поддержки фермеров и агрохолдингов Орловщины обсудили члены профильного комитета облсовета.





В рамках программы устойчивого развития сельских территорий в этом году увеличена поддержка молочного скотоводства – объём финансирования составил 51 миллион рублей. Всего в 2019 году агрокомплекс региона получил почти два миллиарда рублей господдержки. Освоено 94% средств, остатки будут доведены до сельхозтоваропроизводителей к концу месяца.

Сергей Борзёнков, руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области: «Приоритет мы, конечно, отдаём поддержке животноводства, потому что животноводство на сегодняшний день по уровню рентабельности, именно в нашем регионе, исходя из объективных причин, стоит ниже, чем растениеводство. Если по растениеводству в последние годы мы стабильно имеем положительную рентабельность и рентабельность у нас достигает 50-70 процентов, то в животноводстве только господдержка позволяет получить рентабельность до 20 процентов».





Артемий Лукьянчиков

11 декабря 2019 года



