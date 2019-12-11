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Духовник Орловской православной гимназии протоиерей Николай (Евдокимов) получил орден Сергия Радонежского III степени

Орден Русской православной церкви отец Николай получил из рук митрополита Орловского и Болховского Тихона.


Отец Николай по первому образованию врач, но вот уже четверть века является лекарем душ человеческих, и 20 лет наставляет на путь истинный гимназистов и делится с ними жизненным опытом. Награду Русской православной церкви - орден Сергия Радонежского III степени отец Николай получил из рук митрополита Орловского и Болховского Тихона.
Митрополит Орловский и Болховский Тихон: «Самое высокое звание на земле - это звание учителя. Это звание того человека, который прилагает все свои силы правильно и праведно воспитать детей. Как воспитаем детей, так и жить будем. Мы думаем, что самое главное - в космос лететь. Нет, самое главное это наши дети. Они наше будущее, и мне очень приятно, что гимназия особенно об этом заботится».

В этот день Николая Евдокимова пришли поздравить его ученики. Ребята подготовили для наставника выступление - пели, читали стихи. Теплые слова сказали и выпускники гимназии. В ответ протоиерей поблагодарил своих духовных чад.
Николай Евдокимов, протоиерей, духовник Орловской православной гимназии во имя священномученика Иоанна Кукши: «Главный совет я могу дать - храните веру православную, в ней же и есть утверждение и спасение. И самое главное, что можно сказать, всегда верьте, что господь свои слова исполняет. Надо верить не только в бога, но и верить и богу».



Анна Вайсергисер
11 декабря 2019 года
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