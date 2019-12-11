Сегодня экстренные службы Орловщины отрабатывали совместные действия при ликвидации крупных ДТП Учения прошли в рамках Всероссийской тренировки на территории полевого учебного центра Орловского юридического института имени Лукьянова.





Туман, сырое дорожное покрытие и ограниченная видимость - погода в орловском пригороде сделала еще более реалистичным сценарий тренировки. Согласно ему на 380-м километре федеральной трассы М-2 дорогу не поделили пассажирский автобус КАВЗ, грузовик ЗИЛ и отечественная легковушка. При столкновении «Жигули» вдобавок ко всему воспламенились. Вслед за экипажем ДПС к месту происшествия прибывает расчет специализированной пожарно-спасательной части.



Согласно замыслу учений, в ДТП пострадало 15 человек, и многие из них не могут покинуть поврежденные машины самостоятельно. Признанными экспертами по таким случаям считаются спасатели техногенной группы.



Параллельно подобные учения проходят в десятках российских регионов, где экстренные службы также отрабатывают характерные для их территорий ЧП. Что касается орловцев, они, по мнению главного спасателя области, с задачами тренировки вполне справились.



Александр Новиков, начальник ГУ МЧС России по Орловской области: «Можно сказать, что цель учений достигнута. Основная цель это отработка взаимодействия всех служб».

Помимо спасательных и других неотложных работ, учения предполагали вывоз уцелевших в ДТП людей в пункты временного размещения, а также развертывание инфраструктуры, обеспечивающей нужды спасателей и аварийных бригад, ликвидирующих последствия чрезвычайного происшествия.





Иван Суверин

11 декабря 2019 года



