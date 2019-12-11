Возле Сосковской школы появится пешеходный переход В ответ на обращение ОНФ.





Активисты обратились в администрацию Орловской области в рамках акции «Дорога в школу». Как отмечается в социальных сетях регионального отделения ОНФ, «Орелгосзаказчику» уже поручено разработать проектно-сметную документацию на на обустройство. Там же будет установлен светофор и искусственные неровности.





Анастасия Дорохова

11 декабря 2019 года



