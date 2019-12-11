Учреждения системы образования, здравоохранения и соцобслуживания населения Орловской области получили новые автомобили Сегодня в рамках реализации национальных проектов было получено сразу 79 новых автомобилей.





Эти «Газели», УАЗы и «Форды» пока успели оценить только водители - им новая машина всегда в радость. Но уже в ближайшие дни, например, автобусы ПАЗ, начнут курсировать в районах области и подвозить детей до школ. Модели соответствуют всем требованиям комфорта и безопасности. В новогоднем подарке для сельских школ - 48 новых «Газелей» и автобусов ПАЗ. Напомним, ещё 39 автомобилей образовательные учреждения региона получили в начале года. И 31 машину - в сентябре 2018-го. Поставки новой техники, как отметил глава региона, продолжатся и в будущем.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы за эти два года существенно изменили качественный состав автопарка наших социальных учреждений. Я вспоминаю конец 2017 года, когда мы приезжали на встречи к жителям и практически на каждой встрече мне говорили, что автопарк устарел и его нужно менять. И если в 2018 году нам удалось полностью заменить все автобусы, которые отработали десятилетие, нормативный срок, то в этом году мы абсолютно все районы дополняем новыми автобусами».

Новую технику получили и медицинские учреждения региона. 27 машин скорой медицинской помощи и три реанимобиля тоже приступят к работе в ближайшее время. Благодаря им качественная и современная медпомощь станет доступнее для всех жителей региона, в том числе самых отдаленных населенных пунктов.



Бонусом к новогодним подаркам стали два автомобиля для перевозки инвалидов-колясочников. Приобрести их удалось благодаря средствам, сэкономленным на торгах.





Антон Киселёв

11 декабря 2019 года



