среда 11.12.2019 18:12:11 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Учреждения системы образования, здравоохранения и соцобслуживания населения Орловской области получили новые автомобили

Сегодня в рамках реализации национальных проектов было получено сразу 79 новых автомобилей.


Эти «Газели», УАЗы и «Форды» пока успели оценить только водители - им новая машина всегда в радость. Но уже в ближайшие дни, например, автобусы ПАЗ, начнут курсировать в районах области и подвозить детей до школ. Модели соответствуют всем требованиям комфорта и безопасности. В новогоднем подарке для сельских школ - 48 новых «Газелей» и автобусов ПАЗ. Напомним, ещё 39 автомобилей образовательные учреждения региона получили в начале года. И 31 машину - в сентябре 2018-го. Поставки новой техники, как отметил глава региона, продолжатся и в будущем.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы за эти два года существенно изменили качественный состав автопарка наших социальных учреждений. Я вспоминаю конец 2017 года, когда мы приезжали на встречи к жителям и практически на каждой встрече мне говорили, что автопарк устарел и его нужно менять. И если в 2018 году нам удалось полностью заменить все автобусы, которые отработали десятилетие, нормативный срок, то в этом году мы абсолютно все районы дополняем новыми автобусами». 

Новую технику получили и медицинские учреждения региона. 27 машин скорой медицинской помощи и три реанимобиля тоже приступят к работе в ближайшее время. Благодаря им качественная и современная медпомощь станет доступнее для всех жителей региона, в том числе самых отдаленных населенных пунктов.

Бонусом к новогодним подаркам стали два автомобиля для перевозки инвалидов-колясочников. Приобрести их удалось благодаря средствам, сэкономленным на торгах.


Антон Киселёв
11 декабря 2019 года
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.