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В Орловском полесье провели перепись выхухолей

В национальном парке «Орловское Полесье» решили провести эксперимент - в 1997 году привезли 20 особей и выпустили. Оказалось, выхухоль не просто прижилась на Орловской земле, а активно размножается. Сейчас выхухолей - больше ста особей. Правда, посчитать их, как зубров, сложно, поэтому считают по особой формуле.


О ней все говорят, но мало кто видел вживую. Это сейчас на эмблеме Орловского национального парка - зубр, а изначально была - русская выхухоль. Вот только увидеть этого маленького зверька в естественной среде практически невозможно. На поверхности она появляется лишь во время весеннего паводка или в период миграции.

Хохуля одна из самых древних хозяек земли - за 30 миллионов лет совсем не изменилась. «Слепой подводник» - обожает недвижимость. Прорыв одну нору, обязательно приступает к строительству еще нескольких «комнат», которые соединяет длинными «коридорами». В любом деле рассчитывает на хоботок - он для нее словно поводырь. А вот хвостик стал причиной для занесения в Красную книгу.

Наталья Шпиленок, замдиректора по экологическому просвещению и туризму национального парка «Орловское полесье»: «На Руси сушили хвосты выхухолей, чтобы перекладывать ими белье. Далее по развитию парфюмерии, когда в моду вошли духи, то мускусные вещества, использовали как основу для парфюмерной композиции».

Мускусный аромат лишь одна из причин истребления выхухолей, другая - густой бархатистый мех. Так за пару столетий в России их почти не осталось. На Орловщине и вовсе исчезли. Лишь в 1997 году 20 пар сыграли на нашей земле новоселье.

Наталья Шпиленок заместитель директора по экологическому просвещению и туризму национального парка «Орловское полесье»: «По результатам учета животных, который состоялся в октябре этого года, мы можем заявить, что у нас обитает уже 113 этих редких, краснокнижных, очень интересных и необычных животных».

Перепись живых «ископаемых» проходила по особой формуле.

Александр Копанев, старший государственный инспектор охраны окружающей среды национального парка «Орловское Полесье»: «Выявляется количество нор, умножается на приблизительное количество особей, которые могут жить в этой норе».

Во время нашего визита, конечно, конспиратора мы не увидели, но она была рядом. Выдало ее дыхание – «дорожка» из пузырьков воздуха. А еще – «обеденный» столик. Выхухоль - обжора, ест в день столько же, сколько весит сама - полкилограмма. Ископаемый гурман предпочитает моллюсков. Здесь, в национальном парке, она под защитой и охраной.


Анна Вайсергисер
11 декабря 2019 года
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