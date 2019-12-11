Благодарностью Президента РФ отмечен орловец Даниил Шмыдов Сегодня губернатор Орловской области вручил выдающимся орловцам государственные награды. Торжественная церемония прошла в областной администрации.





Даниил Шмыдов - неоднократный победитель и призер чемпионатов по профессиональному мастерству EuroSkills. Студент Орловского реставрационно-строительного техникума поднялся на третью ступень пьедестала почета на конкурсе WorldSkills Kazan 2019. Его компетенция – «Облицовка плиткой».



Сегодня за заслуги в области культуры и искусства, здравоохранения и образования, науки и общественной деятельности наши земляки были отмечены правительственными благодарностями и грамотами, медалями и орденами разных степеней, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

11 декабря 2019 года



