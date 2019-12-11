Орловский историк Егор Щекотихин получил Почетную грамоту Президента Директор научно-исторического центра «Битва за Орел» ОГУ имени И. С. Тургенева, доктор исторических наук, общественный деятель, писатель получил награду за сохранение исторической памяти.





Егор Егорович Щекотихин давно нашел свою дорогу в науке - он изучает Великую Отечественную войну в цифрах и фактах. Месяцы, проведенные в архивах России и Германии, вооружили его информацией, позволяющей по-новому взглянуть на известные события.



Сегодня в преддверии Дня конституции в областной администрации чествуют выдающихся орловцев. Медикам, аграриям, промышленникам, работникам культуры и многодетным родителям сегодня губернатор области вручил государственные и региональные награды.



«Умение работать вместе, заинтересованность в успехе родного края - это главная основа его благополучия», - отметил глава региона.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Все достижения этого года это результат нашей совместной работы, но прежде всего это заслуга жителей области, всех тружеников Орловщины. Достойный вклад в развитие региона внес каждый присутствующий в этом зале. Искренне благодарю всех вас и трудовые коллективы, которые вы представляете, за добросовестную работу. Она достойна самой высокой оценки».





Вести-Орёл

11 декабря 2019 года



