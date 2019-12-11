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Орловский историк Егор Щекотихин получил Почетную грамоту Президента

Директор научно-исторического центра «Битва за Орел» ОГУ имени И. С. Тургенева, доктор исторических наук, общественный деятель, писатель получил награду за сохранение исторической памяти.


Егор Егорович Щекотихин давно нашел свою дорогу в науке - он изучает Великую Отечественную войну в цифрах и фактах. Месяцы, проведенные в архивах России и Германии, вооружили его информацией, позволяющей по-новому взглянуть на известные события.

Сегодня в преддверии Дня конституции в областной администрации чествуют выдающихся орловцев. Медикам, аграриям, промышленникам, работникам культуры и многодетным родителям сегодня губернатор области вручил государственные и региональные награды.

«Умение работать вместе, заинтересованность в успехе родного края - это главная основа его благополучия», - отметил глава региона.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Все достижения этого года это результат нашей совместной работы, но прежде всего это заслуга жителей области, всех тружеников Орловщины. Достойный вклад в развитие региона внес каждый присутствующий в этом зале. Искренне благодарю всех вас и трудовые коллективы, которые вы представляете, за добросовестную работу. Она достойна самой высокой оценки».



Вести-Орёл
11 декабря 2019 года
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