Стала известна дата «Губернаторской ёлки» В этом году праздник состоится 23 декабря.





Площадкой для праздничного мероприятия станет Конгресс-холл ТМК «ГРИНН». В празднике примут участие 600 детей. Это воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети-инвалиды, дети из многодетных, приемных и опекунских семей, из семей участников вооруженных конфликтов и ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, ребята, больные сахарным диабетом, а также отличившиеся в учебе, творчестве и спорте.



Праздник начнется в 10:00. По традиции детям вручат сладкие подарки и пригласят на праздничный обед. На организацию и проведение «Губернаторской елки» и новогодних мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из областного бюджета выделят 1,5 млн рублей.





Анастасия Дорохова

12 декабря 2019 года



