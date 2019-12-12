Сегодня в Орле соберутся лучшие мастера по скиппингу со всего региона Спортсмены разыграют Кубок ректора опорного вуза.





На участие в соревнованиях заявилось 80 школьников из Ливен, Колпны, Орловского района и областного центра. А так же 40 студентов разных факультетов ОГУ.



На турнире разыграют медали в 4 скоростных дисциплинах + кубки в многоборье (сумма прыжков в 4 дисциплинах) у школьников по возрастам от 6 до 16 лет.



Напомним, на II фестивале скиппинга в Орле был установлен рекорд по массовым прыжкам.





Анастасия Дорохова

12 декабря 2019 года



