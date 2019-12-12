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Сегодня в Орле соберутся лучшие мастера по скиппингу со всего региона

Спортсмены разыграют Кубок ректора опорного вуза.


На участие в соревнованиях заявилось 80 школьников из Ливен, Колпны, Орловского района и областного центра. А так же 40 студентов разных факультетов ОГУ.

На турнире разыграют медали в 4 скоростных дисциплинах + кубки в многоборье (сумма прыжков в 4 дисциплинах) у школьников по возрастам от 6 до 16 лет.

Напомним, на II фестивале скиппинга в Орле был установлен рекорд по массовым прыжкам.


Анастасия Дорохова
12 декабря 2019 года
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