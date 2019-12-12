Будущее сквера «Дворянское гнездо» обсудят сегодня на встрече Союза архитекторов России Встреча пройдет в Москве.





Участники обсудят условия проведения Всероссийского конкурса на лучший проект развития Литературного квартала Орла. И это не только «Дворянское гнездо», но и парк Победы, территория музея И. С. Тургенева, дома-музея Н. С. Лескова, музея писателей-орловцев и других исторически важных мест областного центра.



Напомним, участие в конкурсе может принять любой житель страны, если ему исполнилось 19 лет, или же целый творческий коллектив. От авторов ждут проектную разработку развития территории. Победитель получит приз в 400 тысяч рублей.





Мария Семак

12 декабря 2019 года



