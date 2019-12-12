Как правильно выбрать кондитерский набор для ребенка? Об этом расскажут специалисты орловского Роспотребнадзора.





На сайте ведомства опубликовали рекомендации, которые помогут приобрести вкусный и безопасный подарок.



Прежде всего, маркировка должна быть на русском языке, четкая и легко читаемая. На упаковке указывается наименование продукции, состав, место и дата изготовления, срок годности и условия хранения. К подарку должен прилагаться список, содержащий полную информацию о количестве конфет (поштучно) с указанием не только их названия, но и фабрик-изготовителей. В случае если возникли сомнения по поводу качества товара – можно обратиться за консультацией в Роспотребнадзор.



"Горячая линия" Роспотребнадзора - 8-800-100-5969





Мария Семак

12 декабря 2019 года



