Сегодня команды пяти орловских вузов соревновались в умении собирать спилс-карты Соревнования по скоростной сборке спилс-карт Российской Федерации и ее субъектов проводятся в рамках Федеральной программы «Знаю Россию».





Сегодня команды пяти орловских вузов соревновались в умении собирать спилс-карты. Задача участников – собрать спилс-карты за максимально короткое время.



Зачеты прошли в двух видах. Победителями стали студенты РАНХиГС, второе место - у Института культуры, третье взял Аграрный университет.





Артемий Лукьянчиков

11 декабря 2019 года



