Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Погибшие, в мирное время. За четверть века - больше ста фамилий. В Орле отметили 25-ю годовщину начала Чеченской войны.



- Национальные проекты - в действии. Сегодня социальная сфера региона получила большой новогодний подарок - 79 новых авто.



- Тяжело в учении. Экстренные службы ликвидировали крупное ДТП - условное.



- Собрать Россию - на скорость. В турнире по спилс-картам - есть победитель!



- Женская доля. Губернатор предложил сделать для прекрасных дам 31 декабря – «красным днем календаря».



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Вести-Орёл

11 декабря 2019 года



