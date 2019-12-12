Сегодня День Конституции России Поздравление Правительства Орловской области.





Уважаемые орловцы! Поздравляем вас с Днём Конституции Российской Федерации!

Стабильное развитие и процветание нашей великой страны, гарантия прав и свобод, социальная защита граждан напрямую связаны с реализацией конституционных принципов, заложенных в основу Главного Закона Российской Федерации.



Принятая в 1993 году, Конституция остается олицетворением развитой государственности, гражданственности и демократии.



Опираясь на заложенный в Основном Законе правовой фундамент, российский народ продолжает строить на базе него стабильное и демократическое государство.



Вместе со всей страной Орловская область уверенно реализует свой социально-экономический потенциал, исполняя поручения Президента и Правительства. Благодаря этому мы имеем все возможности для устойчивого роста промышленности, АПК, социального сектора, стимулирования демографической политики, повышения качества жизни жителей области.



От нашего совместного созидательного и ответственного труда зависит, насколько комфортной и благополучной будет жизнь в Орловской области.



Дорогие земляки! В этот знаменательный день примите искренние пожелания здоровья, счастья, стабильности в жизни и труде, мира, согласия, новых достижений, успехов на благо Орловщины и всей страны!



Правительство Орловской области





Орловское Информбюро

12 декабря 2019 года



