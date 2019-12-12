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Сегодня День Конституции России

Поздравление Правительства Орловской области.


Уважаемые орловцы!
Поздравляем вас с Днём Конституции Российской Федерации!

Стабильное развитие и процветание нашей великой страны, гарантия прав и свобод, социальная защита граждан напрямую связаны с реализацией конституционных принципов, заложенных в основу Главного Закона Российской Федерации.

Принятая в 1993 году, Конституция остается олицетворением развитой государственности, гражданственности и демократии.

Опираясь на заложенный в Основном Законе правовой фундамент, российский народ продолжает строить на базе него стабильное и демократическое государство.

Вместе со всей страной Орловская область уверенно реализует свой социально-экономический потенциал, исполняя поручения Президента и Правительства. Благодаря этому мы имеем все возможности для устойчивого роста промышленности, АПК, социального сектора, стимулирования демографической политики, повышения качества жизни жителей области.

От нашего совместного созидательного и ответственного труда зависит, насколько комфортной и благополучной будет жизнь в Орловской области.

Дорогие земляки! В этот знаменательный день примите искренние пожелания здоровья, счастья, стабильности в жизни и труде, мира, согласия, новых достижений, успехов на благо Орловщины и всей страны!

Правительство Орловской области


Орловское Информбюро
12 декабря 2019 года
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