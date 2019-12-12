Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени» был отмечен орловец Александр Щепетин В преддверии Дня Конституции в администрации Орловской области чествовали выдающихся орловцев.





Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени» был отмечен орловец Александр Щепетин - член правления Орловской региональной общественной организации ветеранов боевых действий.



За заслуги в области культуры и искусства, здравоохранения и образования, науки и общественной деятельности наши земляки были отмечены правительственными благодарностями и грамотами, медалями и орденами разных степеней, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

12 декабря 2019 года



