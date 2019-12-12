Трое орловцев награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» Губернатор Андрей Клычков вручил орловцам государственные награды и награды Орловской области. Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Конституции РФ, состоялось в областной администрации 11 декабря.





Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» получили получили член Орловской региональной общественной организации ветеранов боевых действий Вячеслав Шейнис, председатель комитета по местному самоуправлению и регламенту Орловского областного Совета народных депутатов Валерий Савин и ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра ОГУ имени И. С. Тургенева Владимир Гордон.



За заслуги в области культуры и искусства, здравоохранения и образования, науки и общественной деятельности наши земляки были отмечены правительственными благодарностями и грамотами, медалями и орденами разных степеней, сообщает информационный портал Орловской области.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области







Орловское Информбюро

12 декабря 2019 года



