В Орле собирали спилс-карту России В середине 18 века британский картограф Джон Спилсбери создал учебное пособие по географии - пазл на основе карты. Его изобретение модернизировали, но - продолжают использовать. Орловские студенты соревновались в сборке спилс-карт на время.





В Орле в соревновании принимали участие команды Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС, ОГУЭТ, Аграрного университета, ОГУ и Института культуры. Каждая команда состояла из шести человек. В чемпионате два этапа - командный и борьба капитанов. Время для командного этапа - 20 минут, для капитанов - 25.



Без предварительной тренировки не обошлось. Командам пришлось досконально изучить карту России и очертания каждого региона. Как рассказали участники, каждый член команды был ответственен за одну шестую нашей страны.



В командном зачёте победителями стали студенты РАНХиГС, второе место - у института культуры, третье за аграрным университетом. В соревновании капитанов места распределись точно так же.





Артемий Лукьянчиков

12 декабря 2019 года



