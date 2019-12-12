четверг 12.12.2019 14:12:56 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В Орле собирали спилс-карту России

В середине 18 века британский картограф Джон Спилсбери создал учебное пособие по географии - пазл на основе карты. Его изобретение модернизировали, но - продолжают использовать. Орловские студенты соревновались в сборке спилс-карт на время.


В Орле в соревновании принимали участие команды Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС, ОГУЭТ, Аграрного университета, ОГУ и Института культуры. Каждая команда состояла из шести человек. В чемпионате два этапа - командный и борьба капитанов. Время для командного этапа - 20 минут, для капитанов - 25.

Без предварительной тренировки не обошлось. Командам пришлось досконально изучить карту России и очертания каждого региона. Как рассказали участники, каждый член команды был ответственен за одну шестую нашей страны.

В командном зачёте победителями стали студенты РАНХиГС, второе место - у института культуры, третье за аграрным университетом. В соревновании капитанов места распределись точно так же.


Артемий Лукьянчиков
12 декабря 2019 года
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.