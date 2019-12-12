В ближайшее время в Орле откроется лаборатория ЭКО Одна из целей национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» - обеспечение устойчивого развития численности населения Российской Федерации. В части повышения рождаемости реализация этих программ ложится на Перинатальный центр НКМЦ им. Круглой. В ближайшее время там собираются открыть суперсовременную лабораторию ЭКО. На это были выделены более 80 миллионов рублей.





Орловская область - единственная в ЦФО, где еще не делают процедуру ЭКО. Но власти обещают, что в ближайшее время ситуация будет исправлена. Лаборатория экстракорпорального оплодотворения развернется здесь на площади почти 500 квадратных метров.

Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Мы планируем запустить лабораторию в первом полугодии 2020 года, сейчас идут определенные строительно-монтажные работы, они в ближайшее время будут завершены, параллельно будет закупаться и устанавливаться медицинское оборудование».

Разговор о необходимости ЭКО ведется с 2005 года, но к делу перешли только сейчас. Есть в этом и плюс. Это будет лаборатория, построенная по самым современным стандартам и технологиям, которых раньше не было.

Илья Галкин, прораб компании-подрядчика: «На данном объекте будет реализован комплекс чистых помещений с повышенными требованиями к чистоте воздуха, также будут герметичные гипсометаллические панели, в вентиляции будут применены специальные фильтры, очищающие воздух».

По словам главного врача НКМЦ им. Круглой орловский проект создавался по подобию лаборатории ЭКО в Московском НИИ им. Кулакова. Там же обучались врачи, которые будут проводить процедуры. Три репродуктолога и два эмбриолога. Все этапы полного цикла экстракорпорального оплодотворения будут бесплатными и будут выполняться по полису ОМС.

Людмила Крылова, главный врач НКМЦ им. З.И. Круглой: «Специалисты-репродуктологи проведут полный курс обследования, подготовки к процедуре ЭКО, будут заниматься не только женщинами, но и мужчинами. То есть, супружеская пара полностью будет обследована, и при необходимости будет назначено лечение».

Для успешной реализации национального проекта применяются и другие подходы. Так для женщин, которые могут рожать, но боятся, внедрен целый ряд облегчающих процесс приемов. В том числе обезболивание.

Николай Быстров, заведующий первым акушерским отделением перинатального центра НКМЦ им. З.И. Круглой: «В современном акушерстве мы стараемся женщину по максимуму обезболить и создать комфорт в родах. Поэтому использование таких современных технологий обезболивания как перидуральная анестезия уже давно вошло в обиход оказания акушерской помощи».

Рожать в индивидуальном род зале - еще одна немаловажная возможность. В перинатальном она предоставлена всем. Это значит, что можно пригласить любого партнера, регулировать свет, слушать, если нужно, музыку и вести себя так, как ты хочешь, чтобы чувствовать себя в родах комфортно. Так же практикуются вертикальные роды, и, как показывает практика, довольно часто и успешно.

Анастасия Мелихова, врач акушер-гинеколог первого акушерского отделения перинатального центра НКМЦ им. З.И. Круглой: «Для женщины это совершенно новый интересный опыт, когда она тужится, не лежа на спине, что не всегда удобно, а вертикально. Тут помогает сила гравитации, женщины более в себе уверены. И уже идут невероятные отзывы о том, как было здорово рожать именно так».

К новорожденным малышам также бережное и внимательное отношение. Чтобы первые минуты жизни были как можно меньшим стрессом.

Алена Ботова, врач-неонатолог отделения новорожденных детей перинатального центра НКМЦ им. З.И. Круглой: «В родзале в течение двух часов ребенок обязательно прикладывается к груди матери и находится два часа с ней вместе в родзале. Она его кормит грудью, он лежит рядом с ней, греется, то есть, для него это самое комфортное положение, которое может быть».

Лучше настроиться на беременность и предстоящее материнство помогает «Школа будущих родителей», занятия которой проходят в перинатальном центре. Расписание можно узнать на сайте НКМЦ.





Елена Литинская

12 декабря 2019 года



