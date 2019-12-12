13 музыкальных школ Орловщины получили новые инструменты Национальный проект «Культура», в рамках которого музыкальные школы смогли в этом году закупить новые инструменты, оборудование, литературу, стал для педагогов и учеников самым большим подарком. В Орловском музыкальном колледже подвели итоги щедрого во всех смыслах года и показали концерт-презентацию.





13 музыкальных школ региона получили все, что посчитали нужным заказать себе для обучения. На сцене концертного зала Орловского музыкального колледжа - небольшая выставка. Представили только часть инструментов, которые уже используются студентами и преподавателями. Поделиться радостью и хорошими новостями приехали представители всех школ региона. Например, в школе искусств Глазуновского района учится 150 человек, и только необходимой литературы закупили на 14 тысяч рублей.



Татьяна Трошина директор детской школы искусств Глазуновского района: «Очень приятно было получить новые музыкальные инструменты, мы получили два ученических детских баяна, три гитары. Из оборудования у нас появился еще один ноутбук, интерактивная доска и проектор».

Презентация началась с сюжета ГТРК «Орел», который снимался еще летом, когда только начали поступать первые партии инструментов, закупленные на отечественных музыкальных фабриках. Особая гордость многих школ и музыкального колледжа это рояли и пианино.



Наталья Моськина, директор Мценской детской школы искусств: «Среди прочих музыкальных инструментов мы получили пианино «Николай Рубинштейн», чему мы очень рады. Потому что пианино очень дорого, мы бы не смогли приобрести такое дорогое пианино. А благодаря национальному проекту «Культура» мы приобрели два пианино «Николай Рубинштейн».

С добрыми словами обратилась к педагогам и начальник управления культуры и архивного дела Наталья Георгиева, которая поблагодарила коллег за слаженную командную работу, благодаря которой все было сделано оперативно, и за то, что все своевременно справились с освоением средств. Всего было заключено 216 контрактов. Все они выполнены.



Наталья Георгиева, начальник управления культуры и архивного дела Орловской области: «Для нас это большой подарок, это подарок для наших детей, которые занимаются в сельских школах искусств и там они берут в руки свой первый музыкальный инструмент - новый, который дает уникальное звучание. Это замечательное подспорье нашим педагогам, это стимул для других детей придти в детскую школу искусств, приобщиться к творчеству».

Все музыкальные инструменты, которые были представлены на презентации, конечно, приняли участие и в концерте. Музыкальные школы Орла представили своих лучших учеников, которые с удовольствием осваивают новые гармони, гитары и трубы. Многие из участников концерта - лауреаты областных и всероссийских конкурсов, они всегда с честью представляют наш регион, и привозят призы и награды. Сегодня же, напротив, все награды - им. И никто не скрывает своей радости.



Алеся Годымчук, студентка Орловского музыкального колледжа: «Я пела с новым микрофоном. Вы даже не представляете, какой у него звук! Он совершенно отличается от старого. Себя прекрасно слышно - полетность, ревер. Просто замечательно!».

Замечательно - это то самое праздничное слово, которое повторяют сегодня все причастные к событию. Некоторым музыкальным школам исполнилось и пятьдесят, и шестьдесят лет, и материальная база не менялась в них десятилетиями. Национальный проект «Культура» не заканчивается, он будет продолжен, а значит, есть реальная надежда на обновление.





Эва Стасюлевич

12 декабря 2019 года



