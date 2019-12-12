Орловцы привезли золото Международных соревнований по киокусинкай карате Турнир прошел в Москве впервые. Полтысячи участников из шести стран мира выходили на татами и демонстрировали свое боевое искусство. Среди них были и трое воспитанников Орловской городской федерации киокусинкай.





Наивысшая награда Международных соревнований - первая в копилке орловца Ильи Сошина. Но каратист искренне уверен, что не последняя.



Илья Сошин, воспитанник Орловской городской федерации киокусинкай: «Я верить в себя, верю, что могу побеждать, могу не бояться перед боем, не волноваться».

Международные соревнования Moscow Cup в рамках открытого Кубка Москвы проходили впервые. Свое мастерство на татами демонстрировали 500 участников. В их числе и Анна Башкарева. О том, что она слабым полом себя точно не считает, в наших сюжетах мы уже рассказывали. Вот и в этот раз, отправляясь на соревнования, девушка видела цель, а препятствий решила не замечать.



Анна Башкарева, воспитанница Орловской городской федерации киокусинкай:«Я собралась с силами, с мыслями, вышла на татами. Во втором бою тоже хотелось победить, чтобы занять первое место, и я сделала все возможное, чтобы сделать это».

Сэнсэй Давид Навоян выступлением своих воспитанников доволен - Орловскую область представили достойно. Залог успеха - постоянные тренировки.



Давид Навоян, президент Орловской городской федерации киокусинкай: «Мне кажется, тренеру гораздо тяжелее, мне самому даже хочется выйти подраться, это проще, чем выйти секундировать. А так - больше эмоций, больше устаешь, за каждого переживаешь каждый бой и каждую секунду».

Давид Меликсетян на татами выходил дважды. Первый бой выиграл с оценкой вазари - нанес удар в корпус соперника.



Давид Меликсетян воспитанник Орловской городской федерации киокусинкай: «Первые 30 секунд надо двигаться, смотреть на технику соперника - что он делает, а дальше делать свое - сильно бить и технично нужно быть лучше соперника».

А вот в финале задача усложнилась - на татами вышел соперник, с которым Давид уже встречался в бою. Правильный настрой, нужные слова от тренера, и вот золото уже в копилке орловского спортсмена.



Давид Меликсетян, воспитанник Орловской городской федерации киокусинкай: «Была установка работать на технику, зарабатывать баллы, нужно было прочувствовать бой, чтобы в финале подраться, нужно было собраться с мыслями и идти только за победой».

Отдыхать ребятам некогда, их планы на будущий год впечатляют - ближайшие соревнования в Воронеже.





Юлия Опанасюк

12 декабря 2019 года



