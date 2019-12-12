Конституция РФ - под защитой В этом уверены орловские следователи. Герой нашего сюжета не только застал политический разлад «лихих девяностых», но и участвовал в восстановлении исторической справедливости. Глава семейной династии следователей и опытный криминалист Алексей Панасюк вел дело о расстреле Белого дома. Иван Суверин встретился с ветераном следствия.





Среди архивных уголовных дел, что хранятся в Орловском региональном следственном управлении, почти нет тех, о которых Алексей Николаевич Панасюк не слышал хотя бы вскользь, а более сотни из них он раскрыл лично. Панасюки – известная династия следователей. Страсть к следственной работе у него от родного дяди.



Алексей Панасюк, ветеран СК СК РФ по Орловской области: «Мой дядя, Григорий Алексеевич Панасюк многие годы работал в органах прокуратуры, был связан со следственной работой. Помню его всегда выглаженный мундир и его рассказы о делах, которые он вел».

Первое расследование молодому выпускнику далось нелегко, и вовсе не из-за сложности самого дела, а из-за статуса новобранца. Годы спустя Алексей Николаевич убедился: преступление преступлению рознь, и будничная поножовщина на улице Московской по своим последствиям не идет ни в какое сравнение с криминальными политическими авантюрами, череда которых последовала в стране в постперестроечный период. Путч, ГКЧП, штурм Белого дома – так сложилось, что орловский следователь оказался в центре всех этих событий.



Алексей Панасюк, ветеран СК СК РФ по Орловской области: «Вспоминается работа в следственной группе по расследованию событий 1993-94 годов, связанных со штурмом Белого дома в Москве, Останкино и других объектов. Мне досталась работа с потерпевшими. Были обнаружены тела погибших людей, было необходимо установить их личность, на чьей стороне они находились, найти их родственников, признать их потерпевшими, осмотреть одежду погибших, установить, почему они оказались в том месте».

Пошатнувшиеся государственные устои открыли путь организованной преступности. Опыт, полученный в столице, очень пригодился Алексею Николаевичу дома: в должность прокурора-криминалиста он вступил в разгар лихих 90-х. Они ознаменовались по настоящему каторжной работой. Когда годы и здоровье начали брать свое, Алексей Панасюк засобирался на пенсию. Таких пышных проводов, признается ветеран, от коллег не ждал. К этому времени на семейное профессиональное поприще уже заступил сын Николай.



Николай Панасюк, руководитель СО по Северному району г. Орла СУ СК РФ по Орловской области: «Ночью приезжаешь домой - он критикует протоколы и заставляет ехать обратно, переделывать. Это огромный плюс, для того чтобы стать достойным сотрудником, опытным следователем».

Родная сестра Николая также работает в следственных органах. А потенциальный продолжатель династии, сын Николая - Иван, похоже, готов перенять у папы жизненный путь.





Иван Суверин

12 декабря 2019 года



