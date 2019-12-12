Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Раскрыто по горячим следам. Жителя Новой деревни подозревают в убийстве односельчанина.



- Почему орловский следователь оказался в центре событий и стал свидетелей штурма Белого дома? В день Конституции страны мы пообщались с ветераном регионального СКР.



- Процедура ЭКО в Орле - почти реальность



- Как нацпроект поможет сотням орловцев? Мы побывали на стройплощадке, где в 2020 году развернется лаборатория экстракорпорального оплодотворения.



- Тройное «золото». Наши спортсмены вернулись из столицы с наградами.



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Вести-Орёл

12 декабря 2019 года



