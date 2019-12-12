Выпили и поругались до смерти В Новодеревеньковском районе Орловской области произошло убийство.





10 декабря в Новодеревеньковском районе обнаружено тело 63-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Как выяснили следователи, потерпевший выпивал накануне с соседом. В ходе конфликта 68-летний сосед нанес потерпевшему ножевые ранения, после чего потерпевший скончался на месте. Подозреваемый уже имеет судимость. Под тяжестью предъявленных улик он сознался в содеянном.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).



В настоящее время в отношении подозреваемого рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает сайт регионального Следственного комитета.





Орловское Информбюро

12 декабря 2019 года



